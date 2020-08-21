أخبار برشلونة: هنريك لارسون وشرودر ينضمان لطاقم كومان

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع السويدي “هنريك لارسون”، والهولندي “ألفريد شرودر” ليكونا ضمن الطاقم الفني للفريق بقيادة رونالد كومان.

واجتمع كومان ولارسون سابقاً خلال فترة وجودهما كلاعبين، إذ تواجد كلاهما مع “فينورد روتردام” الهولندي خلال الفترة ما بين 1995 و1997.

وانتقل هنريك لارسون إلى برشلونة في عام 2004 قادمًا من صفوف سيلتك الأسكتلندي. وخلال موسمين ارتدا فيهما قميص برشلونة، خاض 62 مباراة وسجل 22 هدفًا، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2006، ولقبين للدوري الاسباني، بالإضافة إلى تحقيقه لقب كأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

الآن وبعد 23 عام، سيلتقيان مرة أخرى ولكن في برشلونة، حيث سيكون لارسون مساعدًا لكومان الذي تولى مهمة تدريب الفريق الكتالوني الأسبوع الماضي.

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وسبق لهنريك لارسون شغل منصب المدير الفني لفريقي “فالكينبرج وهيلسينجبورج” الذان ينشطان في الدوري السويدي.

وعلى حد وصف موقع برشلونة، أن “ألفريد شرودر” سيعمل كخبير في الركلات الثابتة.

وسبق لـ “شرودر” العمل في هوفنهايم الألماني وشهد تأهل الفريق لبطولة “دوري أبطال أوروبا” موسم 2017/2018، وعمل كذلك في أياكس أمستردام موسم 2018/2019، وتزامنت فترة عمله في النادي الهولندي مع الجيل المميز الذي وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكان من ضمن هذا الجيل لاعب برشلونة الحالي “فرينكي دي يونج”.

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