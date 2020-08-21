فيورنتينا يستفسر عن لاعب بايرن ميونخ

يسعى نادي فيورنتينا الإيطالي إلى تعزيز الفريق استعداداً للموسم الجديد 2020/2021، ومن أجل ذلك وجه أعينه صوب لاعب منتخب إسبانيا، وفريق بايرن ميونخ “خافي مارتينيز”.

وذكر خبير الانتقالات الايطالي “جيانلوكا دي مارزيو”، ان فيورنتينا استفسر عن وضعية خافي مارتينيز حيث يطمح إلى التوقيع معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واضاف “دي مارزيو”، ان زميل مارتينيز السابق في بايرن ميونخ “فرانك ريبيري” والذي يلعب حاليًا في صفوف فيورنتينا يمكن أن يلعب دوراً في المفاوضات.

وشارك بطل العالم 2010 وبطل كأس الأمم الأوروبية 2012 مع المنتخب الاسباني، في 1000 دقيقة فقط مع بايرن ميونخ خلال موسم الحالي بعد معاناته من مشاكل بدنية.

وانضم “خافي مارتينيز” للعملاق البافاري في الميركاتو الصيفي 2012 قادماً من اتلتيك بلباو الاسباني في صفقة بلغت 40 مليون يورو محققاً 19 لقب مع بايرن ميونخ حتى الآن.

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