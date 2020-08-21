هاري كين يغيب عن الموسم التحضيري لـ”توتنهام”

غاب المهاجم الدولي الإنجليزي “هاري كين” عن بداية الموسم التحضيري لناديه “توتنهام” بسبب قواعد الحجر الصحي بعد عودته من العطلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن قائد إنجلترا سافر في وقت سابق إلى جزر الباهاما في نهاية يوليو لقضاء عطلة عائلية بعد انتهاء الدوري الانجليزي الممتاز 2019/2020.

وكانت الدولة (جزر الباهاما)، مدرجة في قائمة إعفاءات الحجر الصحي في المملكة المتحدة عندما وصل كين وعائلته، لكن ذلك تغير في 8 أغسطس، واضطر البالغ من العمر 27 عامًا إلى عزل نفسه لمدة 14 يومًا عند عودته إلى إنجلترا.

وانطلق الموسم التحضيري لنادي توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي بغياب قائد الفريق “هاري كين”، لكن ذلك لم يجعل جوزيه مورينيو يتوقف عن العمل.

وسيجري توتنهام في الفترة ما بين 25 اغسطس و5 سبتمر المقبل عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد 2020/2021 حيث سيواجهون كل من ابسويتش تاون وبرمنجهام سيتي وواتفورد على الترتيب.

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