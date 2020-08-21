رياضة | صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

كشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو والذي يذاع على قناة Ten، عن وجود صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظراً لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.

وأكد إسلام صادق، أن مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيديوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .

وقدم كريم طارق مستوى مميزة في الفترة الأخيرة مع فريق طلائع الجيش، ويعد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري.