رياضة | صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو والذي يذاع على قناة Ten، عن وجود صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظراً لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.
وأكد إسلام صادق، أن مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيديوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .
وقدم كريم طارق مستوى مميزة في الفترة الأخيرة مع فريق طلائع الجيش، ويعد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري.
تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك
الأهلي 56 نقطة
الزمالك 39 نقطة
المقاولون العرب 37 نقطة
بيراميدز 36 نقطة
الاتحاد السكندري 29 نقطة
سموحة 27 نقطة
إنبي 26 نقطة
الانتاج الحربي 24 نقطة
الإسماعيلي 23 نقطة
حرس الحدود 22 نقطة
الجونة 21 نقطة
المصري 20 نقطة
مصر المقاصة 20 نقطة
وادى دجلة 19 نقطة
أسوان 19 نقطة
طلائع الجيش 18 نقطة
طنطا 16 نقطة
نادى مصر 13 نقطة