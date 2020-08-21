رياضة | موقف نجمي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف نجمي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك عن موقف حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من خوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 22 من شهر أغسطس.

وتأكد جاهزية حازم إمام لخوض لقاء الأهلي، حسب ما أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عبر بيان رسمي، بعدما غاب عن مباراتي مصر المقاصة وإف سي مصر السابقتين، بسبب عدم الجاهزية.

في سياق آخر، أصبح من المحتمل غياب لاعب خط الوسط محمد حسن عن لقاء الأهلي، وذلك بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية في لقاء مصر المقاصة غاب على إثره عن مباراة إف سي مصر.

وأكد طبيب الزمالك أن حسن لازال يخضع لتدريبات علاجية وتأهيلية أملاً في لحاقه بمباراة القمة.