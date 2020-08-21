رياضة | كومان يطالب برشلونة بضم فينالدوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يطالب برشلونة بضم فينالدوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية هولندية، أن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، طالب إدارة الفريق بحسم التعاقد مع الدولي جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط ليفربول.

وبحسب صحيفة "AD" الهولندية، فإن كومان يرى أن فينالدوم يمكنه تقديم الإضافة في خط وسط برشلونة، خلال الموسم الجديد.

ويستعد برشلونة للإطاحة بالعديد من النجوم خلال سوق الانتقالات، أبرزهم ثلاثي الوسط إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس.

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وينتهي عقد صاحب الـ29 عاماً مع ليفربول بنهاية الموسم القادم، ولم يتم حسم أمر تجدبد عقده بعد.

وتوكذ الصحيفة الهولندية، أن كومان طالب اللاعب لإصرار على عدم تجديد عقده، مع وعده بضمه لصفوف برشلونة.

وسيجبر فينالدوم مسؤولي ليفربول على بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي، إذا واصل الإصرار على عدم تجديد عقده.