رياضة | موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الهلال أمام نظيره الأهلي، بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعطلت مسيرة الهلال نحو حسم اللقب، حيث ظل ثابتا في المركز الأول برصيد 60 نقطة، مع اقتراب النصر منه برصيد 54 نقطة.

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ويستعد الهلال لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أغسطس، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الهلال والفيصلي، أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض.