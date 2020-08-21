رياضة | تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في قمة الدوري أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في قمة الدوري أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في تمام التاسعة مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز ، بعد استئناف البطولة عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

يعتلي فريق الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعها من 18 انتصارا وتعادلين، بينما يحتل الزمالك مركز "الوصافة" برصيد 39 نقطة حصل عليها من 11 انتصارات، 6 تعادلات، 3 هزائم.

ويغيب عن الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي عدد من اللاعبين الأساسيين ضمن صفوف الفريق لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو الإيقاف.

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ومن أبرز الغيابات في صفوف النادي الأهلي الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور، حيث يغيب اللاعبين عن اللقاء على خلفية العقوبة الموقعة عليهما من جانب اتحاد الكرة بالإيقاف للأول 8 مباريات والثاني 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر المحلي الماضية.

كما يغيب عن الزمالك في لقاء القمة 120 ايضًا اللاعب عبد الله جمعة وذلك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على انذار في مباراة نادي مصر الماضية.

ويفقد الزمالك ايضا جهود محمد حسن لاعب الفريق والذي يعاني من إصابة عضلية ويؤدي تدريبات تأهيلية في الفترة الحالية استعدادًا للمشاركة في المباريات القدمة، كما يغيب محمود عبد العزيز "زيزو" والذي يبتعد عن الملاعب منذ اصابته بالرباط الصليبي في اكتوبر الماضي ولا يزال يواصل التأهيل.