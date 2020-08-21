رياضة | 5 حالات بفيروس كورونا داخل الفيصلي الأردني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 حالات بفيروس كورونا داخل الفيصلي الأردني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن إصابة 5 لاعبين في صفوف فريق الفيصلي ثالث الدوري الأردني لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت التقارير أن اللاعبين الخمسة هم: براء مرعي وسالم العجالين ويوسف الرواشدة وإحسان حداد والسنغالي دومينيك، مضيفة أن اللاعبين "خضعوا لفترة العزل في أحد المستشفيات، كما أجريت بإشراف من لجنة الأوبئة فحوصات لشريحة واسعة من أركان النادي الفيصلي اليوم الخميس".

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وأكدت الأمين عام للاتحاد الأردني للعبة، سمر نصار، عبر صفحتها على فيس بوك أن "الاتحاد الأردني لكرة القدم يتابع مع الجهات ذات الصلة والاختصاص كافة التطورات والتداعيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع للحد من انتشار فيروس كورونا".

وينتظر أن يكون من بين القرارات الطارئة لاتحاذ الكرة الأردني تأجيل مباراة الفيصلي مع الجزيرة المقررة غداً الجمعة، ضمن الجولة 5 من الدوري.

يشار إلى أن الاتحاد الأردني كان قرر الأحد الماضي، تأجيل 3 مباريات لفريق الرمثا مع كل من الوحدات وشباب الأردن وشباب العقبة بسبب عزل مدينة الرمثا وحجر فريقها في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان لمدة 14 يوماً.