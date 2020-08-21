رياضة | خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن رغبة النادي الأحمر في التراجع عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة :"ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة، تعاقدنا مع طاهر محمد طاهر عن قناعة تامة ونثق في اللاعب".

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وأضاف :"لا يمكن أن نصدق أي شيء يقال، ما يقال "أي كلام".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع طاهر محمد طاهر لمدة 5 مواسم مقبلة قادما من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

تقارير إعلامية خرجت في الساعات الماضية عن رغبة النادي الأهلي في التراجع عن الصفقة، لكن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، نفى هذا الأمر تماما.