شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يراجع خطة «القمة» في المران الختامي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراجع رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى، الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراتة المرتقبة أمام الزمالك السبت، في الجولة الـ21 للدورى الممتاز، وذلك خلال المران الختامى للاهلى المقرر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش.

وينتظر أن يعلن المدير الفنى قائمة الـ18 لاعبا الذين سيشاركون في اللقاء عقب المباراة، كما تقرر عمل تقسية قوية بين اللاعبين المرشحين لخوض المباراة والبدلاء للاطمئنان على حالتهم الفنية .

وينتظر أن يعقد فايلر، جلسة مع الجهاز المعاون على هامش المران للتشاور بخصوص السيناريوهات المتوقعة للقمة الـ120، ويعانى المدرب السويسري فايلر، من غياب عدة لاعبين مؤثرين عن تشكيل الأهلي في مباراة القمة، على رأسهم المدافع محمود متولي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أسوان الماضية، ومحمود كهربا جناح الفريق الموقوف على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري، وزميله أحمد الشيخ الذي تعرض لكدمة قوية في مباراة أسوان، وخرج على إثرها من ملعب اللقاء، بالإضافة إلى سعد سمير، محمد محمود وكريم نيدفيد الذين لم يتعافوا من إصاباتهم منذ فترة طويلة، وحسين الشحات بسبب خضوعه لجراحة الفتاق.