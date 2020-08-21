شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: استعدنا كامل لياقتنا والأهلي سيفاجأ بمستوانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، إن لاعبيه استعادوا كامل لياقتهم، بعد انتهائهم من أداء البرنامج التأهيلي، الذي حدده لهم بعد عودة الدوري.
وأضاف كارتيرون أن المستوى الذي سيكون عليه الفريق أمام الأهلي في مباراة «السبت» سيختلف كثيراً عما ظهر عليه في المباريات السابقة، والتي كان يعاني فيها معظم الفريق من عدم اكتمال اللياقة، بسبب قصر فترة الإعداد التي خضع لها اللاعبون بعد استئناف النشاط الرياضي من جديد.
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