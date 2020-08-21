شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم مصير التونسى فخر الدين والأوغندى كادو خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أدهم السلحدار المدرب العام للنادى الإسماعيلى، أن ناديه يعتزم حسم مصير الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد السلحدار فى تصريحات خاصة: "حتى اللحظة الراهنة لم تتضح فرص عودة فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو للقاهرة من عدمه، نتشاور بشأن مصير عودة الثنائى سواء بإقرار عودتهم وتحديد الموعد أو إنهاء العلاقة مع اللاعبين، لاسيما أن تعاقدهم مع النادى على سبيل الإعارة لستة شهور فقط ".

واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو من بلادهما حتى الآن .

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ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر، ولايزال المهاجم متواجداً فى تونس وسط أنباء عن تلقيه عروض مغرية للانضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

وأصبحت رحلة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلى مع ناديه أقرب للانفصال بسبب استمرار تعليق رحلات الطيران بدولة أوغندا حيث يتواجد اللاعب هناك منذ مارس الماضى فى أعقاب تعليق النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولايزال ملف عودته غامضاً لاسيما مع عودة مسابقة الدورى، وشارك كادو فى مباراة وحيدة مع الاسماعيلى منذ انضمامه فى يناير الماضى وسجل هدفاً خلالها بشباك الجونة بالدورى بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.