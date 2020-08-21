شكرا لقرائتكم 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادا لمواجهة المصرى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، على 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأٔحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمباراة المصرى المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودى ومحمد دبش وعصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد تونى وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وأحمد مرشوح وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامى مساء اليوم استعدادا لمباراة المصرى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجه اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام فى المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.

وفى سياق آخر، أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادى المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى للكشف المبكر عن أى إصابات بفيروس كورونا فى صفوف الفريق.

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

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