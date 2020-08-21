شكرا لقرائتكم 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادا لمواجهة المصرى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، على 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأٔحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمباراة المصرى المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودى ومحمد دبش وعصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد تونى وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وأحمد مرشوح وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامى مساء اليوم استعدادا لمباراة المصرى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجه اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام فى المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.
وفى سياق آخر، أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادى المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى للكشف المبكر عن أى إصابات بفيروس كورونا فى صفوف الفريق.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
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