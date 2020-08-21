شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى وإنبى.. التعادل صاحب الحظ الأوفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره إنبى فى تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد السلام فى افتتاح الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً فى نفس الجولة.

*ترتيب الانتاج الحربى وانبى فى جدول الدوري



يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وانبى



تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 17 فى تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبى فى 5 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبى 15هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

انتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين بفوز الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 اكتوبر 2019 بمواجهة الدور الاول لدورى هذا الموسم .

*صدام أهلاوى زملكاوى بحثاً عن المنطقة الدافئة



وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط بعد عودة المسابقة مؤكداً أن الفريق يسير بخطى جيدة فلقد تعادل مع الأهلى 1-1 ثم خسر من المقاولون وكانت له ركلة جزاء صحيحة تم تجاهلها من الحكم محمود البنا، ويغيب عن الإنتاج فى مباراة اليوم محمد عادل بسبب الإيقاف.

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فى المقابل شدد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على لاعبيه أهمية الفوز على الإنتاج لتقارب نقاط الفريقين فى جدول المسابقة بما يعنى أن الفوز سوف يدفع الفريق البترولى لمراكز متقدمة بسباق جدول الدوري.

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى وانبى



ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام انبى مكون من :" أحمد يحيى، وأمامه أحمد شديد، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقى غريب، إبراهيم مجدي، محمد بازوكا، محمد عادل، علاء سلامة، كريم لالا، وباسم مرسي".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى إمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمود جاد وعلى فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد وعبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال ومحمد شريف وفيستون وأحمد على".