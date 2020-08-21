سموحة وبيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ مواجهة الفريقين في الدوري

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جدة - عمرو شويل يستدرج سموحة نظيره بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل سلبياً مع انبى بالجولة الماضية فيما تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب سموحة وبيراميدز فى جدول الدوري



يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

*تاريخ مواجهات سموحة وبيراميدز



تاريخيا.. التقى الفريقان لأول مرة موسم 2014/2015، عندما صعد بيراميدز لأول مرة، تعادلا في ختام الدور الأول ببنى سويف بهدف لكل فريق في 31 يناير 2015 ، وفي الدور الثانى فاز سموحة بملعبه بثلاثية نظيفة.

في حين التقيا العام قبل الماضي 3 مرات، فاز بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإسكندرية، وتعادلا في بنى سويف سلبيا، وأخيرا في قبل نهائى كأس مصر، وحسم سموحة التأهل للنهائى بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وفى العام الماضي، تعادل الفريقان بالإسكندرية بهدف لكل فريق، تقدم محمود سيد لسموحة، وتعادل أحمد توفيق للضيوف في الدور الأول.

وفي القاهرة، فاز بيراميدز برباعية نظيفة سجلها محمود منصور في مرماه، وسيفونتي، وعمر خربين من ضربة جزاء، وعبدالله السعيد.

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وانتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين بالتعادل السلبى فى 17 اكتوبر 2019 فى الدور الاول لدوري هذا الموسم .

*صدقى وتشاتشيتش صراع المربع الذهبى



ويسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لتسجيل انتصار أمام منافس قوى للزحف نحو المربع الذهبى معتمداً على لاعبيه المتميزين صلاح محسن وناصر ماهر .

فيما طالب الكراوتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات بعد خسارة نقطتين في الجولة الماضية لمواصلة الزحف نحو انهاء المسابقة في مركز الوصيف المؤهل لدوري ابطال أفريقيا ، ويعول تشاتشيتش على هداف الفريق السماوى عبد الله السعيد الذى يتصدر جدول هدافى الدوري برصيد 16 هدفاً .

*التشكيل المتوقع لسموحة وبيراميدز



ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام بيراميدز مكون من :"عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح وأحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهونى وناصر ماهر وحسام حسن وصلاح محسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام سموحة مكون من :"مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - دودو الجباس".