شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب حسام باولو عن طلائع الجيش أمام طنطا بسبب "آثار الحادث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مواجهة طنطا المقبلة بسبب استمرار معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة أثناء سفره للإسماعيلية لحضور حفل زفاف زميله أحمد هانى وتسبب فى تهشم سيارته، وغاب باولو عن مواجهة بيراميدز الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، فيما يواصل الجهاز الطبى تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم لمواجهة طنطا المقرر لها الرابعة عصر غد، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويغيب مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز، وكذلك عبد الرحمن زولا بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث، بالإضافة لمحمد جمال بيبو الذى يؤدى برنامجا تأهيليا، وكذلك أحمد علاء مدافع الفريق الذى يواصل التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

وتعادل طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى فى الجولة العشرين للدورى مساء الأحد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة فى المركز الثالث بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة فى المركز الرابع عشر للمسابقة.

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وتقدم طلائع الجيش بهدفين دون مقابل عن طريق ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول، بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة فى وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة، بينما نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيراميدز عن طريق التونسى عمر العيونى الذى استغل دربكة داخل منطقة جزاء الطلائع ويطلق قذيفة سكنت مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .

ومن جهته أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق نادى طلائع الجيش، حزنه لضياع نقطتين من فريقه بعد نجاح بيراميدز فى التعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة 20 من الدورى الممتاز.

وقال بسيوني، إنه حزين للغاية خاصة أن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان يستحق الفوز على بيراميدز، والطرد المبكر فى الشوط الثانى أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعى وكذلك غير من حساباته فى التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومى القوى من بيراميدز نجح فى تسجيل التعادل فى النهاية.

بسيونى أشار إلى أن حزنه الأكبر من التعادل تتمثل فى أن الهدفين سجلا من كرتين سهلتين ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معهما، مبررا خروج كريم طارق أفضل لاعبيه من أجل الحفاظ على النتيجة فى ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدنى للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات فى التشكيل.