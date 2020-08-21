شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن انضمام هداف الناشئين للأهلي: لم تصلنا عروض والأولوية للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن الأنباء التى ترددت مؤخراً عن يوسف حسن هداف ناشئى 2003، والذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول، بفرمان الجهاز الفنى للفريق فى ظل تألق اللاعب، وقال عضو المقاولون إن النادى لم تصله أى عروض رسمية من النادى الأهلى أو غيره خلال الفترة الماضية لضم اللاعب، مشددا على أنه لا نية لدى إدارة المقاولون فى بيع اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف عادل، أن النادى يستهدف بيع اللاعب خارجياً فقط خوض تجربة الاحتراف وليس محلياً، طامحين أن يعيد تكرار تجربة محمد صلاح نجم المقاولون العرب المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، مشيراً إلى أن عقد اللاعب مع المقاولون يمتد لـ 4 مواسم.

فى سياق متصل، يستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق أسوان، فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، وشدد علاء عبد الغنى المدرب العم للمقاولون على أن النادى يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل استكمال طموح الفريق بالموسم الجارى بحجز مقعدا فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت المقاولون وأسوان قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، فيما تواجه الفريقان ودياً خلال فترة الإعداد لاستئناف النشاط الكروى وتعادلا فى اللقائين بهدف لمثله.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا فى 11لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

فى سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

وقال عبد الغنى، جميع الفرق متساوية فى الحظوظ بعد استئناف النشاط، وإذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدورى بسهولة جداً، موضحا أن الإنتاج الحربى فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجارى الأهلى متصدر الدورى، ولديه مدرب مخضرم وهو مختار مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط فى نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا فى ظل اشتعال المنافسة.