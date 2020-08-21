شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر يُعدد مكاسب الفوز فى وديتي البنك الأهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الجهاز الفنى لفريق النصر، بقيادة سيد عيد، بمستوى الفريق فى وديتي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا اللتين خاضهما الفريق أمس وأمس الأول استعداداً لاستئناف مسابقة دورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر المقبل، وأكد سيد عيد أن الفريق قدم عرضاً جيداً فى الوديتين ليؤكد أنه يسير بشكل جيد نحو استئناف دورى القسم الثانى بشكل طيب.

وفاز النصر على فريق سيراميكا كليوباترا أمس، الخميس، بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على ملعب النصر وسجل الأهداف الثلاثة كل من يوسف مجدي عبد الغني وجودة أيمن وأحمد مجدي كهربا ، فيما سجل ثلاثية النصر في ودية البنك الاهلي أمس الأول ، الأربعاء، ، كلاً من :محمود السيد ويوسف مجدي عبد الغني "هدفين".

وقال سيد عبد أنه سعيد بالاداء والمستوي الفني الذي ظهر به اللاعبين علي مدار المباراتين ، موضحاً أان البداية بعد التوقف جاءت مبشرة قبل خوض مباريات دوري القسم الثاني ، وقال عيد أنه استفاد من مباراتي سيراميكا والبنك بشكل كبير وتجربة جميع اللاعبين ، مُشدداً علي أنه نجح في بناء فريق جديد للنصر قادر علي المنافسة في المواسم القادمة من أجل العودة للدوري الممتاز .

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وأشاد عيد بأداء بعض اللاعبين خاصة يوسف مجدي وان أداءه بدأ يتطور بشكل كبير و أجاد في مركز رأس الحربة وأحرز ثلاثة أهداف في مباراتين بالإضافة إلي عصام سعد حارس المرمي صاحب الخبرات الكبيرة ومحمود حسونة في وسط الملعب و أسامه الليبي وجوده ايمن وحسام اشرف جوكر الفريق إضافة إلي الناشئ ادهم الذي يسير في خطي ثابته نحو إثبات وجوده .

ويخوض النصر مباراتين وديتين أمام الشرقية يوم الاربعاء القادم ومنتخب السويس يوم الخميس إضافة إلي بتروجيت يوم 31 اغسطس .