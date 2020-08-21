شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجرى مسحة كورنا استعدادا لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى وجهازهم الفنى والطبى والإدارى مسحة كورونا بمقر النادى صباح اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة دجلة الأحد المقبل بالجولة 21 من عمر الدورى الممتاز. وعقب الانتهاء من إجراء المسحة خاض لاعبو زعيم الثغر التدريبات استعدادا للقاء دجلة، والتى شهدت مشاركة رزاق سيسيه فى التدريبات الجماعية لأول مرة عقب تماثله من فيروس كورونا الذى أصيب به خلال الفترة الماضية .

مشاركة سيسيه فى المباراة قد تكون صعبة لعدم جاهزيته الكاملة خاصة أنها المشاركة الأولى له منذ الإصابة ويحتاج لمزيد من الوقت حتى يستعيد فورمته البدنية.

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كما انتظام عمر الميدانى وأيمن غباشى فى التدريبات الجماعية، حيث كان يعانى غباشي من إصابة في العضلة الأمامية، بينما استمر غياب هشام محمد الذى يخضع لجلسات طبية بعد أن غاب خلال الفترة الأخيرة لإصابته بالضامة.

ويسعى طلعت يوسف لتحقيق الفوز على دجلة لاستغلال النتائج الأخيرة للفرق المنافسة على الدخول والزحف نحو المربع الذهبى

ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكر مغلق غدا بالقاهرة بـ 22 لاعبا استعدادا لدجلة على أن يتم اختيار القائمة النهائة للمباراة غدا.