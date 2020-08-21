شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مشددة بالالتزام بحضور 60 فردا فى قمة الزمالك والأهلي ومنع المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها التاسعة مساء غد بالجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 / 2020، تعليمات مشددة من قبل الجهات الأمنية بضرورة الالتزام بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى استاد القاهرة وهي ٦٠ فردا بواقع 30 للزمالك ومثلهم للأهلي، وتسليم الكشف الخاص بالحضور قبل اللقاء بـ24ساعة، وتم مطالبة الحضور خلال الاجتماع الأمني بمنع المجاملات والحضور للمقربين، سواء من مسئولى الناديين أو أى فرد داخل الاستاد، والالتزام بالأعداد المصرح لها بالحضور فقط.

يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرها البروتوكول الطبي لوزارة الشباب والرياضة عند عودة الدورى للاطمئنان على جميع الموجودين فى الملعب عقب انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضى والذى توقف بسببه النشاط الرياضي لما يقرب من خمسة أشهر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف أهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

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التشكيل المتوقع للأهلى

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

غيابات الزمالك أمام الاهلى

يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

غيابات الأهلى عن مواجهة الزمالك

يمر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.