شكرا لقرائتكم خبر عن أين يشاهد نجوم الأهلى القمة؟.. متولى "بالسرير" ورمضان وإكرامى "على البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة جديدة تجمع بين الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز، عندما يلتقى الغريمان فى التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة الدولى فى القمة 120، الأهلي يدخل اللقاء فى صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من 20 مباراة، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة من 20 لقاء أيضاً، الأهلى لم يهزم طوال 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل مرتين مع سموحة والإنتاج الحربى مقابل 11 انتصارا و6 تعادلات وثلاث هزائم للزمالك.

ويمر الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، الأمر الذى سيدفع اللاعبين المقيدين فى قائمته لمشاهدة مباراة الزمالك من مواقع مختلفة نستعرضها فى السطور التالية..

*محمود متولى "على السرير"

يشاهد محمود متولى، مدافع الأهلى، مباراة القمة أمام الزمالك على السرير بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى منذ ساعات، بعدما أثبتت الأشعة إصابة اللاعب بقطع كامل فى الرباط الصليبي أثناء مشاركته فى مباراة أسوان بالجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.





وكان محمود متولى قد خضع لفحوصات طبية وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذى أكد حاجته للجراحة، وفى ذات الوقت، طلب متولى من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات، ووافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب.

*إكرامى ورمضان صبحى "على الشط"

ورغم أنهما مقيدان فى قائمة الأهلى وكان يفترض وجودهما فى قائمة المارد الأحمر لمواجهة الزمالك إلا أن أحداث الأيام الأخيرة تسببت فى غيابهما عن المباراة، حيث يتواجد شريف إكرامى حارس الأهلى ورمضان صبحى صانع ألعاب الفريق فى الساحل الشمالى لقضاء إجازتهما، بعدما وجه الأهلى الشكر لإكرامى رافضاً استمراره مع الفريق بعد تغريداته المتعلقة بانتقال صهره رمضان لبيراميدز، لاسيما أن الحارس رفض تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مفضلا الانتقال لبيراميدز.

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وعلى نفس الوتيرة، رفض رمضان صبحى الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى وتفضيل عرض بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

* الرباعى المصاب وكهربا وعاشور يشاهدون القمة "فى البيت"

كما يغيب عن القمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الذى تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر بالإمارات.

كما يغيب حسين الشحات صانع العاب الأهلى الذى أجرى عملية "الفتاق" ومن المنتظر أن ينتظم بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل

كما يغيب عن صفوف الأهلى محمد محمود الذي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافى من إصابة الرباط الصليبى استعداداً للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

كما يفتقد الأهلى جهود مدافعه سعد سمير الذى يواصل التأهيل من إصابة الرباط الصليبى بجانب كريم نيدفيد لاعب خط الوسط الذى يعانى من إصابة غضروف الركبة منذ فترة طويلة

كما يغيب حسام عاشور كابتن الأهلى عن اللقاء بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء توجيه الشكر له بناء على قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وبعد سلسلة من الازمات بين النادى واللاعب.