شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي طاقم التحكيم الكرواتي إدارة مباراة الزمالك والأهلي في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري غداً السبت.

ويتكون طاقم التحكيم من إيفان بيبك حكما للساحة، وكل من جوران باتاكي وإيفيكا مودريتش مساعدين، وفران يوفيتش حكما رابعا.

ذكرت لجنة الحكام المصرية في بيان رسمي عبر حساب اتحاد الكرة المصري على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن الكرواتي جوران جابريلو سيكون حكما للفيديو، ويعاونه مواطنه توميسلاف بيتروفيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف إلى طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.