شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأهلي كتاب مفتوح ونعرف عنه كله حاجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريس كارتيرون، ان فريقه بات لديه من الخبرات، ماتجعله اعتاد على خوض مثل هذه المباريات،

وأضاف كارتيرون، أن الأهلي كتاب مفتوح، وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن فريق الأهلي، من خلال متابعته سواء في المباريات التي خاضها امام الزمالك، أو مبارياته الأخيرة في الدوري.

وشدد كارتيرون، على ثقته الشديدة، في قدرات لاعبيه وتمكنهم من حسم المواجهة لصالحهم.