شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات خاصة من «كارتيرون» لـ«علاء والونش» امام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الثنائي، محمود علاء، ومحمود حمدي الونش، بمهام خاصة في مباراة القمة.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، «السبت»، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.
وطلب المدير الفني، من محمود علاء، بمراقبة جونيور اجاي، وعدم منحه الفرصة للتوغل داخل منطقة الجزاء، واوكل كارتيرون، مهمة رقابة مروان محسن، إلى محمود حمدي الونش.
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