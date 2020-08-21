شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب الزمالك مرتين وهزيمة الستة.. أبرز أحداث لقاءات القطبين بالدور الثاني في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية من أقوى الديربيات في العالم العربي، وتحظى بمتابعة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وغالبًا ما تتسم بالندية والحماس الشديدين ونرى بها وجبة كروية دسمة تشبع شغفنا بكرة القدم.

مساء غد السبت، سيقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالدور الثاني لموسم 2019/2020، وشهدت لقاءات الدور الثاني تفوق المارد الأحمر على الزمالك بـ20 انتصارًا مقابل 18 للأبيض، فهل يستطيع الزمالك تحقيق الفوز غدًا، أم يزيد الأهلي من رصيد انتصاراته؟

وبهذه المناسبة.. نستعرض فيما يلي نتائج الفريقين بالدور الثاني في تاريخ لقاءاتهما بالدوري الممتاز:

انتصارات القلعة الحمراء

موسم 1953 - 1954 في الدور الثاني فاز الأهلي برباعية مقابل هدفين.

موسم 1956 - 1957 مرة أخرى يفوز الأهلي بهدفين نظيفين في لقاء الدور الثاني .

موسم 1957 - 1958 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف .

موسم 1958 - 1959 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بهدفين نظيفين.

موسم 1961 - 1962 في الدور الثاني فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ..

موسم 1972- 1973 في الدور الثاني فاز الأهلي بهدف نظيف .

موسم 1979 - 1980 فاز الأهلي في لقاء الدور الثاني بهدفين مقابل هدف .

موسم 1986 - 1987 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف .

موسم 1988- 1989 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بهدف .

موسم 1995 - 1996 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بهدفين نظيفين، وهو اللقاء الذي انسحب منه الزمالك قبل نهاية القاء بدقائق قليلة اعترضًا على احتساب الهدف الثاني للأهلي بحجة وجود تسلل.

موسم 1996- 1997 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف .

موسم 1997 - 1998 في لقاء الدور الثاني استطاع الأهلي الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد فليكس وحسام حسن

موسم 1998 - 1999 في الدور الثاني اعتبر الأهلي فائزًا بهدفين مقابل لاشيء، لانسحاب الزمالك بعد بداية اللقاء بدقائق قليلة اعتراضًا على طرد أيمن عبدالعزيز الذي عرقل إبراهيم حسن.

موسم 2001 - 2002 في الدور الثاني فاز الأهلي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة الأشهر في عمر لقاءات الفريقين.

موسم 2004 2005 في الدور الثاني فاز الأهلي بثلاثية نظيفة أحرز الأهداف محمد أبوتريكة هدفين وعماد متعب

موسم 2005 2006 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما محمد أبوتريكة وعماد متعب

موسم 2008 2009 في لقاء الدور الثاني فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد فتحي وعماد متعب

موسم 2014/2015 فوز الأهلي على الزمالك 2/0 بهدفي مؤمن زكريا.

موسم 2016/2017 فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون مقابل.

موسم 2018/2019 فوز الأهلي على الزمالك بهدف وحيد.

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انتصارات القلعة البيضاء

موسم 1948 - 1949 في الدور الثاني فاز الزمالك بهدف نظيف .

موسم 1955 - 1956 في الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف .

موسم 1959 - 1960 في الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين.

موسم 1960 - 1961 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موسم 1964 - 1965 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف .

موسم 1965 - 1966 في الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين نظيفين .

موسم 1966 - 1967 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدف نظيف.

موسم 1984 - 1985 في الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف .

موسم 1987 - 1988 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موسم 1990 - 1991 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين نظيفين .

موسم 1991 - 1992 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدف أحرزه أيمن منصور

موسم 1992 - 1993 في الدور الثاني فاز الزمالك بهدف نظيف .

موسم 1993 - 1994 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين نظيفين .

موسم 2000 - 2001 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف .

موسم 2002 - 2003 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف .

موسم 2003 - 2004 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف .

موسم 2006 - 2007 في لقاء الدور الثاني فاز الزمالك بهدفين نظيفين .

موسم 2017 - 2018 حقق الزمالك الفوز بالدور الثاني على الأهلي بهدفين لهدف.