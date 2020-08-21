شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. 60 فردا يحضرون القمة 120 من القطبين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الأمنى لمباراة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً فى الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 / 2020، عن تعليمات مشددة من قبل الجهات الامنية بضرورة الالتزام بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى استاد القاهرة وهى 60 فردا بواقع 30 للزمالك ومثلهم للأهلى وتسليم الكشف الخاص بالحضور قبل اللقاء بـ24ساعة.

تم مطالبة الحضور خلال الاجتماع الأمنى بمنع المجاملات والحضور للمقربين سواء من مسئولو الناديين أو اى فرد داخل الاستاد والالتزام بالأعداد المصرح لها بالحضور فقط.

يأتى هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية التى اقرها البروتوكول الطبى لوزارة الشباب والرياضة عند عودة الدورى للاطمئنان على جميع المتواجدين فى الملعب عقب انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضى والذى توقف بسببه النشاط الرياضى لما يقرب من خمسة شهور .

موعد مباراة الأهلى والزمالك



تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف اهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفنى للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفنى للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدورى



يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

التشكيل المتوقع للأهلى

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك



أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.