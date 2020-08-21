شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبى القطبين قبل القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبى فريقى الأهلى والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة، والتى يتابعها الملايين فى مصر والدول العربية؛ نظراً للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها قطبى الكرة المصرية، وهو الأمر الذى يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلى بالروح الرياضية.
ومن المقرر إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدورى مساء غد السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى ضرورة أن تعكس المباراة حالة الاستقرار التى تشهدها منظومة الرياضة المصرية فى شتى المجالات لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالرياضة بوجه عام، وتبنيه ورعاية سيادته للعديد من المبادرات الرياضية والتى كان أخرها مبادرة "دراجتك صحتك" الأمر الذى يضع على عاتق المنظومة الرياضية المصريه مسؤلية كبيرة فى العمل على الوصول بها إلى المستويات العالمية فى شتى مجالاتها الفنية والإدارية والتنظيمية وبالطبع ظهور كافة مناسباتها ومنافساتها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر وريادتها .
وأكد الدكتور أشرف صبحى على متابعة الحكومة المصرية لمجالات الرياضة كما شهدنا مؤخراً خلال فعاليات المهرجان الرياضى بالعلمين، وحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على توجيه رسائل للمواطنين بأهمية ممارسة الرياضة خلال حياتنا اليومية.
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