شكرا لقرائتكم الزمالك والأهلي .. خالد بوطيب لـ الأبيض: حظ موفق غدا سأكون أول المشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم خالد بوطيب مهاجم نادى الزمالك السابق، القلعة البيضاء، قبل موقعة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى التاسعة مساء غد السبت، فى إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب بوطيب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "حظ موفق غداً سأكون أول المشجعين".

ومنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تعليمات للمراقب الطبى بضرورة إجراء قياس حرارة لأى فرد يتواجد فى مباراة الزمالك والأهلي، يأتى هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرها البروتوكول الطبى لوزارة الشباب والرياضة عند عودة الدورى للاطمئنان على جميع الموجودين فى الملعب عقب انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضى والذى توقف بسببه النشاط الرياضى لما يقرب من خمسة شهور .

موعد مباراة الأهلى والزمالك



تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف أهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفنى للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفنى للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدورى



يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

التشكيل المتوقع للأهلى



من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك



أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.