شكرا لقرائتكم الأهلى والزمالك .. تضاؤل فرص أحمد الشيخ في المشاركة بمباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد الشيخ لاعب الأهلى، من الغياب عن قائمة فريقه لمباراة الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أسوان التى أقيمت الأثنين الماضى فى الجولة العشرون لبطولة الدورى التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وغادر الشيخ المباراة للإصابة فى كاحل القدم، ولم يتدرب الشيخ مع الفريق يومى الأربعاء والخميس الماضيين بسبب هذه الإصابة، واكتفى بخوض برنامج تأهيلى فى صالة الجيم ليبتعد بنسبة كبيرة عن قائمة الأهلى لمباراة الزمالك، والتى سيتم إعلانها عقب مران اليوم المقرر لها الخامسة من مساء اليوم.

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قمة الكرة المصرية غداً جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة، فالفوز سيُقرّب الأهلى كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى، أما فوز الزمالك فيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

فى الأهلى رفع السويسرى رينيه فايلر شعار "قادرون على مواجهات الظروف الصعبة"، فالفريق يعانى من لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء، فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة، وفى مقدمتهم محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبى،ومعه أحمد الشيخ بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى، فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.