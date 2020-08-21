طارق العشرى يكشف سلبية عينة فحوصات المصرى باستثناء 9 لاعبين

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جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، سلبية المسحة التى خضع لها قبل لقاء المقاصة المقرر لها غدا السبت فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وكشف العشرى سلبية مسحة كل من أيمن بسيونى مدرب الحراس وعبد الحليم كامل أخصائى التأهيل، فى حين ما زال هناك 9 حالات إيجابية فى صفوف الفريق من ضمنهم رباعى حراسة المرمى وإسلام عطية ومحمود وادى .
وكشف المدير الفنى للفريق البورسعيدى عن خوض الفريق البورسعيدى لمباراة المقاصة غدا بحارسى مرمى فريق الناشئين 2001.
ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من :
حراسة المرمى : حسام عياد، ايهاب العايدي.
خط الدفاع : اسلام أبو سليمة، عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقى، محمود حمد، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف، محمد عبد السلام “بندق”، محمد عبد الخالق “دقدق”.
خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، حجاج عويس، ايزى ايميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، حسن على، مفتاح طقطق د، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، أيمن ندا، عبد الرحمن زين، الناشئ زياد فرج.
خط الهجوم : النيجيرى أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
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