شكرا لقرائتكم طارق العشرى يكشف سلبية عينة فحوصات المصرى باستثناء 9 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، سلبية المسحة التى خضع لها قبل لقاء المقاصة المقرر لها غدا السبت فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف العشرى سلبية مسحة كل من أيمن بسيونى مدرب الحراس وعبد الحليم كامل أخصائى التأهيل، فى حين ما زال هناك 9 حالات إيجابية فى صفوف الفريق من ضمنهم رباعى حراسة المرمى وإسلام عطية ومحمود وادى .

وكشف المدير الفنى للفريق البورسعيدى عن خوض الفريق البورسعيدى لمباراة المقاصة غدا بحارسى مرمى فريق الناشئين 2001.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من :



حراسة المرمى : حسام عياد، ايهاب العايدي.

خط الدفاع : اسلام أبو سليمة، عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقى، محمود حمد، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف، محمد عبد السلام “بندق”، محمد عبد الخالق “دقدق”.

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خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، حجاج عويس، ايزى ايميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، حسن على، مفتاح طقطق د، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، أيمن ندا، عبد الرحمن زين، الناشئ زياد فرج.

خط الهجوم : النيجيرى أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.