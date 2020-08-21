شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. وليد سليمان يضع فايلر في حيرة قبل مواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع وليد سليمان لاعب الأهلى، السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأحمر في حيرة قبل قمة الزمالك غداً فى الدورى، فبعدما كان يُفكر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى الاستعانة بالحاوى وليد سليمان أساسياً أمام الزمالك عاد المدير الفنى ليُعيد التفكير فى هذا الأمر ويدرس عدم الدفع بوليد أساسياً ليكون إحدى الأوراق الرابحة على دكة البدلاء خاصة وأن سليمان من اللاعبين القادرين على تغيير مجرى المباريات بفضل تحركاته مهاراته وهو ما ظهر بوضوح فى المباريات الأخيرة التى حل فيها كبديل.

​الزمالك ضد الأهلي



من ناحية أخرى، حرص لاعبو الأهلي، خلال الساعات الماضية، على تكثيف الجلسات الخاصة من أجل الحديث عن أهمية الفوز فى مباراة الزمالك غداً بالدورى، وتحدث لاعبو الفريق الكبار، أمثال وليد سليمان ومحمد الشناوى وأحمد فتحى ومعهم على معلول، بشأن ضرورة تحدى الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق مؤخراً من إصابات مُتتالية ورحيل بعض اللاعبين وضرورة بذل أقصى جهد فى مباراة الغد من أجل الفوز وإسعاد الجماهير والاقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب بطولة الدورى.

​الزمالك ضد الأهلي



ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى بـ39 نقطة.

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ويرغب لاعبو الأهلى فى "لم الشمل" من خلال الجلسات الخاصة التى من شأنها تحفيظ جميع عناصر الفريق، سواء القدامى أو الجُدد والصاعدين، بهدف تحقيق الفوز فى قمة الكرة المصرية غداً.

ويواجه الأهلى ظروفا صعبة فى مباراة الغد بسبب الغيابات المُتتالية، أبرزها محمود متولى المُصاب بالصليبى وأحمد الشيخ ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومعهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر بجانب رحيل رمضان صبحى وشريف إكرامى عن النادى رسمياً.