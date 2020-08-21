شكرا لقرائتكم أمير عزمي في رسالة غامضة: ربنا يكون في عون اللي بـ100 وش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أمير عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لنادى مصر رسالة غامضة عبر حسابه على تويتر.

وكتب مجاهد :"أنا عندي وش واحد بياخد مني 3 دقايق عشان أغسله , ربنا يكون في عون الناس آللي ب100وش"، وفى وقت سابق عاتب أمير عزمى مجاهد زميله السابق ميدو بسبب تصريحاته عقب تعادل الزمالك مع فريقه سلبياً بالدورى، وقال أمير عزمى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سمعت ميدو بيقول إننا عرفنا تشكيل الزمالك وبعدين غيرنا تشكيل نادى مصر، بجد مش مصدق، أنا وخالد جلال أخلاقنا متسمحش بالكلام ده ياميدو".

وأضاف أمير عزمى، "تفتكر يا ميدو ممكن أنا أو خالد جلال نكلم لاعب أو إدارى من الزمالك عشان يسرب لنا التشكيل، معقولة ده يحصل، على فكرة سمعتنا كويسة وعارفين إن دى أمانة، إحنا توقعنا التشكيل لما عرفنا قائمة الزمالك قبلها بيوم، واللى كان فيه غيابات كثيرة للاعبين الأساسيين، الناس طلبت منى أرد بس عشان أنت زميل سابق مش هقول أكتر من كدا".

وعن تقييمه لمستوى فريقه قال أمير عزمى، "كنا فى الدور الأول نعانى دفاعياً ولكن مع عودة المسابقة عدلنا بعض الأخطاء وأصبح هناك تمركز جيد، ولكن نواجه مشكلة فى إنهاء الهجمات ونحاول علاجها، متمسكون بأمل البقاء فى الدورى رغم صعوبة المهمة وشايفين أن لسه فى أمل، إحنا بنلعب كورة ولو حلينا مشكلة التهديف هنكسب بسهولة".

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وعن مواجهة نادى مصر مع الجونة قال أمير عزمى، "توقيت إقامتها فى الرابعة عصراً على ملعب الجونة يزيد صعوبتها، ربنا يكون فى عون اللاعبين اللى هينزلوا يسخنوا الساعة 3.10 فى أجواء حرارة صعبة، وأمام فريق يضم لاعبين مميزين وصف ثانى من فريق الأهلى مع مدرب متميز".

والتقى الزمالك مع نادى مصر هذا الموسم مرتين، فى الدور الأول والثانى بمسابقة الدورى الممتاز، إلا أن النتيجة لم تتغير فى الدورين، حيث انتهت المباراتان بالتعادل سواء فى الدور الأول أو الثانى، رغم تغيير الأجهزة الفنية فى الفريقين، وجاءت نتيجة الزمالك أمام نادى مصر بالدور الأول 1 / 1 وسجل هدف الفريق الأبيض أشرف بن شرقى بينما سجل هدف نادى مصر لاعبه عمر حبشى بينما جاءت نتيجة الزمالك أمام نادى مصر فى الدور الثانى سلبية، حيث انتهى اللقاء بينهما بالتعادل بدون أهداف.

قاد الزمالك أمام نادى مصر فى الدور الأول مدربه السابق الصربى ميشو، بينما قاد نادى مصر مدربه السابق عبد الناصر محمد، بينما فى الدور الثانى قاد الفريق الأبيض مدربه الحالى باتريس كارتيرون وقاد نادى مصر مدربه الحالى خالد جلال، وخرجت الأجهزة الفنية الأربعة بنقطة واحدة، حيث حصد الزمالك من المباراتين نقطتين ونفس الأمر بالنسبة لنادى مصر.

أنا عندي وش واحد بياخد مني 3 دقايق عشان أغسله , ربنا يكون في عون الناس آللي ب100وش..