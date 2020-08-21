شكرا لقرائتكم على معلول ينعى حمادى العقربى نجم الصفاقسى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نعى التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى، وفاة حمادى العقربى نجم الصفاقسى التونسى ومنتخب نسور قرطاج الذى وافته المنية منذ لحظات.
ونشر معلول عبر حسابه على إنستجرام صورة للنجم الراحل وعلق قائلا: "إن لله وان إليه راجعون .وفاة ساحر الاجيال ورمز من رموز الكرة التونسية والنادى الرياضى الصفاقسى حمادى العقربي.الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".
ويعد العقربى هو أحد أفضل اللاعبين فى تاريخ النادى الصفاقسى والمنتخب التونسي، فاز مع النادى الصفاقسى بالبطولة التونسية أعوام 1978 و1981 و1983، ويلقب بساحر الجيلين كما لعب مع النادى الصفاقسى سنة 1970 وساهم معه فى تحقيق العديد من البطولات واحترف مع النصر السعودى عقب نهائيات كأس العالم 1978.
على الجانب الاخر، تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت، باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف أهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفنى للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفنى للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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