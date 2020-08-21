الاتحاد الدولي للدراجات النارية يعاقب الفرنسي زاكو

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سبيلبرغ: أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية الجمعة أن الفرنسي يوهان زاركو سائق دوكاتي سينطلق من المرآب في السباق المقبل من بطولة العالم لفئة "موتو جي بي"، بعد معاقبته بسبب "قيادة غير مسؤولة" أدت الى حادث تصادم قوي مع الايطالي فرانكو موربيديلي في جائزة النمسا الكبرى الاسبوع الفائت.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد " بعد التقييم، تم تحديد وجود دليل على قيادة غير مسؤولة من يوهان زاركو ستؤدي الى عقوبة. سيبدأ الفرنسي سباق موتو جي بي القادم من المرآب".

وحصل حادث التصادم بين زاركو وموربيديلي على حلبة سبيلبرغ الاحد الفائت حيث خرجت دراجتاهما عن المسار بسرعة 300 كلم/ساعة.

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وكاد ارتداد دراجة موربيديلي جراء الحادث يؤدي الى اصطدامها بدراجتي الاسباني مافريك فينالبيس ومواطن الاول فالنتينو روسي بطل العالم في تسع مناسبات الذي اعتبر ان دراجة سائق ياماها "كادت تقتلني".

خضع زاركو (30 عاما) لجراحة في معصمه الايمن الاربعاء بعد أن تأذى إثر الحادث، وقد تعرض لانتقادات لاذعة حملته المسؤولية وقد يغيب عن جائزة ستيريان الكبرى هذا الاسبوع على حلبة سبيلبرغ ايضا.

لم يشارك زاركو في تجارب الجمعة الافتتاحية وسيتم تقييم جهوزيته لاحقا اليوم لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في التجارب الرسمية السبت وسباق الاحد.