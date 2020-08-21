رسميا.. لارسون وشرودر ينضمان لطاقم كومان في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن برشلونة عودة السويدي هنريك لارسون، نجم الفريق السابق، إلى ملعب "كامب نو" كأحد مساعدي المدرب الهولندي رونالدو كومان، الذي تم تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا لكيكي سيتين.

صاحب الـ48 عامًا لعب لبرشلونة بين عامي 2004 و2006 ولعب إلى جانب كومان في فينورد الهولندي بين عامي 1995 و1997، ليجتمعان بعد 23 عاما سويا في الجهاز الفني لبرشلونة.

وخلال موسمين له مع برشلونة، خاض لارسون 62 مباراة وسجل 22 هدفا، وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006 ولقبين في الليجا وكأس السوبر الإسباني مع الفريق الكتالوني.

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كما سينضم إلى الطاقم الفني لكومان الهولندي ألفريد شرودر، المدرب السابق لتفينتي الهولندي وهوفنهايم الألماني الذي تأهل معه لدوري الأبطال، ويعد خبيرًا في الكرات الثابتة وصاحب خبرة واسعة.

وعمل شرودر (47 عاما) مساعدًا لإريك تن هاج في أياكس أمستردام في موسم 2018-2019 بالتزامن مع فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الحالي، ووصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع الثنائي عقدًا لمدة عامين في برشلونة للعمل كمساعدين لكومان، الذي ترك دوره كمدير فني لمنتخب هولندا ليخلف كيكي سيتين -الذي تمت إقالته بعد الخسارة 8-2 أمام بايرن- يوم الأربعاء الماضي.