بـ"الكلبشات".. القبض على مدافع مانشستر يونايتد في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن إلقاء القبض على هاري ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب دخوله في مشاجرة مع سائحين إنجليزيين في اليونان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم إلقاء القبض على ماجواير في جزيرة ميكونوس اليونانية بسبب مهاجمته الشرطة بعد مشاجرة مع سياح بريطانيين آخرين صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تدخل الضباط لفض المشاجرة، قاوم ماجواير مع السائحين الإنجليز الاعتقال جسديًا ولفظيًا، قبل أن يتم القبض عليهم واصطحابهم إلى مقر الشرطة.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تقييد هاري ماجواير بالأصفاد (الكلبشات).

من جانبه، قال مانشستر يونايتد في بيان نقلته صحيفة "ديلي ميل": "النادي على علم بحادث مزعوم يتعلق بهاري ماجواير في ميكونوس الليلة الماضية".

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وأضاف: "تم الاتصال بهاري، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية".

وأتم: "في هذا الوقت لن ندلي بأي تعليق آخر".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن البريطانيون كانوا يهتفون باسم ماجواير في الشارع ويلتقطون صور سيلفي معه، قبل أن تسوء الأمور.

ويقضي لاعبو يونايتد حاليا إجازة بعد مشاركتهم في بطولة الدوري الأوروبي، حيث ودع الفريق المسابقة على يد إشبيلية الإسباني يوم الأحد الماضي في نصف النهائي.

يُذكر أن ماجواير البالغ من العمر 27 عاما يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.