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المصري يعلن قائمته لمواجهة المقاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

استدعى الجهاز الفني للمصري البورسعيدي اثنين من حراسه الشباب استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في .

ويلعب المصري أمام المقاصة في السادسة والنصف مساء غد السبت على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الـ21 للمسابقة.

ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

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وتضم قائمة المصري 24 لاعبًا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الناشئان حسام عياد، إيهاب العايدي.

الدفاع: اسلام أبو سليمة ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم العراقي ، محمود حمد ، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف ، محمد عبد السلام “بندق” ، محمد عبد الخالق “دقدق”.

الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، ، أحمد عادل “” ، محمد زكريا “شيكا” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، الناشئ زياد فرج.

وفي الهجوم: النيجيري أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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