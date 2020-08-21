لايبزج يفتح الباب أمام العروض المغرية للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني، إن النادي قد يسمح لأسماء بارزة مثل المدافع دايوت أوباميكانو، بالرحيل عن صفوف الفريق في حالة تلقي عروض كبيرة.

وأضاف مينتزلاف في تصريحات لصحيفة "لايبزيجر فولكس تسايتونج" نشرتها اليوم الجمعة :"إذا وصلت عروض جنونية، علينا أن نفكر فيها. لكننا نفترض أن مثل هذه العروض لن تأتي في ظل هذه الأوقات العصيبة"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووصل لايبزج إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا وقد جذب المدافع الفرنسي أوباميكانو /21 عاما/ الاهتمام من مختلف أنحاء أوروبا.

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ومن المرجح أن تحد تداعيات جائحة كورونا من إنفاق الأندية في سوق انتقالات اللاعبين.

وقال مينتزلاف إنه حال تلقي عرض كبير للتعاقد مع المدير الفني جوليان ناجلزمان، سيتم التعامل مع الأمر كما هو الحال بالنسبة للاعبين.

لكنه أضاف :"لم ينته (ناجلزمان) من مشوار طويل هنا في لايبزج. نحن في ناد يمكن لجوليان التطور فيه بشكل أكبر."

وكان ناجلزمان /33 عاما/ تولى مهمة تدريب لايبزج في يوليو من العام الماضي، وذلك بعقد لمدة أربعة أعوام.