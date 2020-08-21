مواعيد مباريات الجمعة.. نهائي يوروبا ليج.. وسموحة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري الأوروبي والدوري المصري.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، فيما تنطلق مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويستعرض الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة..

- الدوري الأوروبي:

21:00.. إشبيلية وإنتر ميلان.. beIN Sports HD 1.. بتعليق علي محمد علي.

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- الدوري المصري:

16:00.. الإنتاج الحربي وإنبي.. ON Time Sports HD.. بتعليق محمد الغياتي.

18:30.. أسوان والمقاولون العرب.. ON Time Sports 2 HD.. بتعليق مؤمن حسن.

21:00.. سموحة وبيراميدز.. ON Time Sports HD.. بتعليق محمد الكواليني.