قمة غير مسبوقة بين الأهلي والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسببت جائحة كورونا في حدث تاريخي بإقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لأول مرة بين القطبين في الدوري المصري الممتاز خلال شهر أغسطس، حيث يستضيف الأبيض منافسه الأحمر غدا السبت 22 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد القاهرة في الجولة الـ21 للدوري المصري.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري لخمسة أشهر وتحديدا خلال الفترة من 11 مارس حتى 6 أغسطس، لتفرض تلك الحالة الاستثنائية على الأهلي والزمالك خوض المباراة القمة رقم 120 بينهما في الدوري المصري خلال شهر أغسطس الجاري، الذي كان المعتاد أن يكون فترة تحضيرية من أجل الإعداد للموسم الجديد.

ورغم إقامة القمة في الدوري لأول مرة في أغسطس، إلا إن هذا الشهر شهد خمس مواجهات سابقة جمعت بين القطبين ولكن في مسابقات محلية أخرى، وسط تفوق للمارد الأحمر كالتالي:

- المواجهة الأولى:

انتظر الأهلي والزمالك 68 عاما منذ إقامة أول ديربي بينهما سنة 1917 لخوض أول مباراة في شهر أغسطس، والتي أقيمت يوم 4-8-1985 في ربع نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2) في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وسجل للأحمر حمادة مرزوق ومحمد السيد وطارق خليل، بينما أحرز فاروق جعفر وإيمانويل كوارشي ثنائية الأبيض.

- المواجهة الثانية:

اللقاء الثاني الذي جمع بين الأهلي والزمالك في شهر أغسطس وتحديدا يوم 8-8-1986 كان وديًا وانتهى بالتعادل السلبي.

- المواجهة الثالثة:

جمعت المواجهة الثالثة بين الأهلي والزمالك في 6 أغسطس عام 1991 في نصف نهائي كأس مصر.

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وفاز الأهلي على الزمالك وقتها (2-0) بثنائية حملت توقيع محمد رمضان، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويحصد اللقب أمام أسوان بهدف نظيف سجله اللاعب ذاته.

- المواجهة الرابعة:

المباراة الرابعة جائت في السوبر المصري عام 2003 يوم 28 أغسطس، وتُوج الأهلي بطلا للمسابقة بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وسجل للأهلي في ركلات الترجيح كل من ياسر رضوان ووائل رياض وسباستيان جيلبرتو، بينما أحرز الزمالك ركلة وحيدة عن طريق سامح يوسف.

- المواجهة الخامسة:

آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والزمالك في شهر أغسطس كانت قبل أربعة أعوام، وتحديدا في 8 أغسطس 2016 بنهائي كأس مصر.

وتُوج الزمالك بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجّل للزمالك كل من باسم مرسي "هدفين" ومصطفى فتحي، بينما أحرز عبدالله السعيد هدف الأهلي الوحيد.