كومان يحذر بايرن من خطورة مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة- (د ب أ):

حذّر نجم كرة القدم الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، من خطورة مواطنه المهاجم الشاب كيليان مبابي /21 عاما/، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بعد غد الأحد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الفرنسية في العاصمة البرتغالية لشبونة : "لعبت معه مرات عدة. وسأقدم لزملائي بايرن أكبر قدر ممكن من النصائح".

وأوضح كومان /24 عاما/ في هذه التصريحات التي أوردتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية: "سنحاول تشكيل ضغط عليه حتى يصبح تعامله مع الكرة في أضيق الحدود... سان جيرمان فريق خطر هجوميا كما يعتمد على خط دفاع قوي".

وأضاف : "نعلم أن المباراة ستكون صعبة وستكون مفتوحة وتشهد عدة أهداف".