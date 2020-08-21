الصيد يستضيف بطولة الجمهورية للرماية

تستضيف غدا " السبت" ميادين الرماية الدولية بنادى الصيد فرع أكتوبر منافسات بطولة الجمهورية للأطباق المروحية. الجمهورية للأطباق المروحية. يذكر ان البطولة يشارك فيها عدد كبير من الأندية المصرية والتي يستضيفها نادي الصيد وتلقى اقبالا كبيرا من جانب الاندية والهيئات المختلفة كبير من الأندية المصرية والتي يستضيفها نادي الصيد وتلقى اقبالا كبيرا من جانب الاندية والهيئات المختلفة الرياضة في مصر.

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