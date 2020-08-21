تعديل مواعيد مباريات كأس مصر رجال وسيدات بسبب البث التلفزيوني

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل مواعيد عدد من مباريات كأس مصر رجال وسيدات لإتاحة الفرصة من أجل بث المباريات تلفزيونيًا على الهواء مباشرًة.

وأخطرت اللجنة صباح اليوم الجمعة الأندية في خطاب رسمي عن المواعيد الجديدة للمباريات المقرر أن تقام على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وفي بطولة كأس مصر للسيدات، فقد تقرر إقامة مباراة نصف النهائي بين سبورتنج وهليوبولس في الخامسة والنصف عصرًا وسموحة والجزيرة في نفس الدور في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 22 أغسطس الجاري، بينما تقام مباريات الثالث والرابع في تمام الساعة الرابعة ومباراة النهائي في

السادسة مساء الإثنين 24 من الشهر نفسه.أما في بطولة كأس مصر للرجال، فمن المقرر أن تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري في نصف النهائي في تمام الساعة السادسة مساءً ومباراة سبورتنج والأهلي في نفس الدور الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 23 أغسطس الجاري، على أن تقام مباراتي الثالث والرابع ونهائي الكأس في نفس المواعيد يوم الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.