كورونا يضرب نابولي وتورينو الإيطاليين

أعلن ناديا نابولي وتورينو الإيطاليان، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفهما، وبذلك ينضمان إلى الأندية الإيطالية الأخرى التي أعلنت عن تسجيل حالات إلى جانب كالياري وروما.
وقال نابولي في بيان: جاءت نتائج فحوص كورونا التي خضع لها أندريا بيتانيا عقب إصابة شقيقه، إيجابية.
وأضاف: بيتانيا لم تظهر عليه أعراض، وقد بدأ فترة العزل وبعد ذلك سينضم للفريق إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية.
وقال تورينو أن اثنين من اللاعبين، لم يكشف عن هويتهما، جاءت عيناتهما إيجابية أيضا، وذلك بعد يوم من إعلان روما أن حارس
وهناك ثلاثة من لاعبي فريق كالياري الأول في الحجر الصحي بعد تعرضهم للإصابة بالفيروس.
وانتهت منافسات الدوري الإيطالي الموسم الماضي في أوائل الشهر الجاري، بدون حضور جماهيري بعد عوة المنافسات عقب فترة التوقف، ومن المقرر أن ينطلق الموسم القادم يوم 19 من سبتمبر المقبل.
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