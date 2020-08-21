توابع فضيحة "التمانية" تلقى بظلالها.. ميسى لكومان: إنى راحل

مازالت الخسارة الكبيرة لبرشلونة امام بايرن ميونخ 8/2، بدوري ابطال أوربا تلقى بظلاها حيث كشف ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة المدرب الجديد لرونالدو كومان موقفه في المرحلة المقبلة ،وأنه يرى مستقبله خارج النادي الكتالوني

وقالت الإذاعة "راك 1" الكتالونية، إن ميسي اكد لكومان بأنه يرى نفسه خارج أسوار النادي، على الرغم

من أنه يدرك الصعوبات التي ستواجهه عند مغادرة برشلونة بسبب وضعه التعاقدي.

وحسب التقارير تأثر اللاعب الأرجنتيني بشدة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها برشلونة على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 8-2.

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لدرجة أنه بات يفكر في

الرحيل، وفورعلمه بهذا الموقف، قرر المدرب الهولندي كومان، الذي تم تقديمه رسميا، يوم الأربعاء، عقد اجتماعا مع ميسي الذي قطع إجازته من أجل مقابلة كومان.

وكان كومان قد أكد خلال مؤتمره التقديمي، يوم الأربعاء، أنه يود أن يكون ميسي في مشروعه الرياضي، وسيعمل على إقناع اللاعب بعدم الرحيل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في 2021، ويصل الشرط الجزائي الخاص به إلى 700 مليون يورو.