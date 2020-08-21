الإصابة تُبعد باولو من مواجهة طنطا غداً

يغيب حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش، عن مباراة طنطا المقبلة، المقرر إقامتها في الساعة الرابعة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ21 بمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء ذلك بعد استمرار معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة أثناء سفره للإسماعيلية لحضور حفلزفاف زميله أحمد هانى وتسبب فى تهشم سيارته.
كان باولو قد غاب عن لقاء بيراميدز الماضية الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، فيما يواصل الجهاز الطبى تجهيزه للمباريات المقبلة.
فيما يغيب مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطردفى مواجهة بيراميدز .
ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، حيث فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يأتي فريق طنطا في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.
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