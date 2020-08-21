7 ناشئين بقائمة المصرى لمواجهة المقاصة وغياب 4 حراس بسبب كورونا

سبعة ناشئين بقائمة المصرى لمواجهة المقاصة وغياب أربع حراس بسبب كورونا.
أعلن طارق العشري المدير الفنى للمصري البورسعيدى، عن قائمة فريقه، لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غدا السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدورى المصرى .
وشهدت قائمة المصري البورسعيدي غياب 4حراس مرمي عن الفريق وذلك بداعى إصابتهم بفيروس كورونا، كما شهدت القائمة تواجد 7 ناشئين .
وجائت قائمة المصرى كالتالى:-
حراس المرمى: حسام عياد – إيهاب العايدى.
الدفاع: إسلام أبوسليمة – عمر كمال عبدالواحد- كريم العراقى- محمودحمد – أحمد يوسف- محمد عبدالسلام بندق- محمد عبدالخالق دقدق.
الوسط: عمرو موسى – فريد شوقى – حجاج عويس – إيزى إيميكا – أحمد ياسر – عبدالناصر دي ماريا- حسن على – مفتاح طقطق – أحمد عادل ميسى – محمد زكريا شيكا – أيمن ندا – عبدالرحمن زين – زياد فرج .
الهجوم : أوستين أموتو- محمد الجمل .
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