اليوم.. طلائع الجيش يُنهي استعداداته لمواجهة طنطا

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الجمعة، استعداداته لملاقاة طنطا في الساعة الرابعة عصر غدًا السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ21 بمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريقًا طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت باستاد الدفاع الجوى، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ20 بمسابقة الدوري.

وينتظم محمد ناصف لاعب فريق طلائع الجيش فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الإجازة التى

حصل عليها لمدة ثلاثة أيام للاحتفال بزفافه، وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة فى مباراة طنطا، وذلك بسبب الإيقاف بعد حصوله على ثلاثة إنذارات.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه حسام باولو مهاجم الفريق فى مباراة طنطا، بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال الحادث الذى تعرض له

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على طريق الإسماعيلية قبل أيام عدة وتسبب فى تهشم سيارته.

فيما يغيب عن مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، إذ فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا، فيما يأتي فريق طنطا في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، إذ فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.