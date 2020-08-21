المصرى فى معسكر تدريبى مغلق ببرج العرب استعدادًا للمقاصة

انتظم فريق الكرة بالنادي المصرى في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب؛ إستعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه مع فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبًا هم :

في حراسة المرمى الناشئان: حسام عياد وإيهاب العايدي وفى خط الدفاع إسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي ومحمود حمد ، والناشئان: أحمد يوسف ومحمد عبد السلام "بندق" ، محمد