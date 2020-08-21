المصرى فى معسكر تدريبى مغلق ببرج العرب استعدادًا للمقاصة

انتظم فريق الكرة بالنادي المصرى في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب؛ إستعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه مع فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.
وتضم القائمة 24 لاعبًا هم :
في حراسة المرمى الناشئان: حسام عياد وإيهاب العايدي وفى خط الدفاع إسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي ومحمود حمد ، والناشئان: أحمد يوسف ومحمد عبد السلام "بندق" ، محمد
وفى خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقى ، وحجاج عويس وإيزي ايميكا وأحمد ياسر وعبد الناصر دي ماريا وحسن علي ومفتاح طقطق ، أحمد عادل "ميسي" ومحمد زكريا "شيكا" وأيمن ندا وعبد الرحمن زين والناشئ زياد فرج.
في خط الهجوم النيجيري أوستين أموتو والناشئ محمد الجمل .
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